Гидрометцентр России: бархатный сезон завершился на юге России

Фото: Галия Шакирова

Бархатный сезон на юге России подошел к концу. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со вторника ожидается резкое понижение температуры в Крыму и Краснодарском крае, пишет «Интерфакс».

Сегодня в этих регионах еще наблюдается температура выше 20 градусов, но уже завтра в Крыму столбик термометра опустится до +19, а в Краснодарском крае — до +18—19. В континентальных районах температура завтра будет около +20, но и там ожидается понижение до +15 градусов.

— В южных районах складывается ситуация, когда температура воды будет еще 21—22 градуса, это касается и Крыма, и Краснодарского побережья, и Кавказского побережья, а температура воздуха уже будет около 15, — отметил Вильфанд.

Рената Валеева