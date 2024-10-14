В начале ноября у россиян будет четырехдневная рабочая неделя

Фото: Динар Фатыхов

В начале ноября у россиян будет четырехдневная рабочая неделя, с 5 по 8 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Однако неделей ранее, с 28 октября по 2 ноября, люди будут работать шесть дней.

В этом году в России отмечают восемь госпраздников, то есть всего будет несколько длинных выходных. На Новый год «каникулы» продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го включительно, а также четырехдневный отдых будет на майские праздники — с 1 по 4 мая.

Дарья Пузикова