Обладательницами Кубка легенд стали волейболистки казанского «Динамо»
Обладательницами Кубка легенд имени Инны Рыскаль стали волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс», обыграв «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в финальном матче. Призовой фонд турнира составил 10 млн рублей.
В решающем матче «Финала четырех» в Москве казанская команда одержала победу со счетом 3:0 (25:22, 25:13, 25:15).
В матче за третье место калининградский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 (31:29, 25:21, 29:27), заполучив бронзовые медали.
Напомним, мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» упустил возможность завоевать новый трофей в истории клуба. В финале Кубка легенд казанцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:3.
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