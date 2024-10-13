В посольстве России назвали сроки эвакуации тел погибших в Непале альпинистов

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Из-за неблагоприятных погодных условий в Непале на данный момент невозможно эвакуировать тела погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири. Ожидается, что к середине недели погода улучшится и появится возможность организовать операцию, сообщило РИА «Новости».

В посольстве проинформировали, что ближайшая дата, когда погодные условия будут благоприятными для вылета, — 16 октября.

Первоначально эвакуация была запланирована на среду, 9 октября. Однако возникли организационные сложности и низкая облачность, что сделало невозможной посадку вертолета в том районе, где находились тела погибших.

Напомним, спасатели обнаружили тела пяти российских альпинистов 6 октября во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Тела были найдены на высоте 7 100 метров спасательным вертолетом.