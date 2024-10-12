Непогода вновь не позволила забрать погибших в Непале российских альпинистов

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В Непале уже второй день сохраняются неблагоприятные погодные условия, которые мешают эвакуации тел пяти российских альпинистов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федерацию альпинизма Ленинградской области.

Первоначально эвакуация была запланирована на среду, 9 октября. Однако возникли организационные сложности и низкая облачность, что сделало невозможной посадку вертолета в том районе, где находились тела погибших.

На следующий день стало очевидно, что даже в случае хорошей погоды вертолет не сможет приблизиться к месту трагедии. Попытка вылететь в пятницу также не увенчалась успехом из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, спасатели обнаружили тела пяти российских альпинистов 6 октября во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Тела были найдены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом.

Олег Исаков