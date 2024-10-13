Блогеру, бросившему младенца в сугроб, грозит 10 лет лишения свободы

Фото: Реальное время

В отношении блогера Сергея Косенко возбуждено уголовное дело за то, что он бросил двухмесячного сына в сугроб и опубликовал эти кадры в соцсетях. Об этом сообщил ТАСС.

Блогеру вменяют две статьи: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда. В случае доказательства вины Косенко грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент его объявили в розыск.

В январе 2024 года, снимая видео, мужчина бросил сына с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб и не получил серьезных травм.

Блогер сначала заявил, что на видео кукла, но затем попросил прощения за свою публикацию. Адвокат Сергей Жорин также подтвердил, что во время съемок использовался манекен, а не настоящий младенец.

Дарья Пузикова