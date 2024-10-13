В результате перестрелки около Госуниверситета Теннесси погиб человек
Один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы возле Госуниверситета Теннесси в США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное отделение телеканала ABC News.
Ранее поступила информация о нескольких пострадавших в результате стрельбы. Однако точных данных о жертвах и количестве стрелявших не было.
Инцидент произошел в субботу вечером. Полиция предполагает, что это была перестрелка с участием нескольких человек. Все пострадавшие доставлены в больницы.
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