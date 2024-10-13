Российский боксер Артур Бетербиев готов дать реванш Дмитрию Биволу
Российский боксер Артур Бетербиев готов дать реванш Дмитрию Биволу, но немного позже. Об этом сообщает Sports.ru.
Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх не согласился с результатом поединка между Бетербиевым и Биволом. Он отметил, что Бивол выиграл на два раунда больше, и предложил бойцам провести реванш.
Артур Бетербиев согласился, но не раньше чем через полгода, и только в том случае, если этого пожелают власти Саудовской Аравии.
Напомним, боксер Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Это произошло впервые с 2003 года — тогда всеми поясами владел Рой Джонс-младший. Поединок прошел в Саудовской Аравии и длился все 12 раундов. Судьи отдали победу с большинством голосов. Ранее 33-летний Бивол был обладателем титула WBA, а 39-летний Бетербиев — чемпионом по версиям WBC, WBO и IBF.
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