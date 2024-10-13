Российский боксер Артур Бетербиев готов дать реванш Дмитрию Биволу

Фото: Динар Фатыхов

Российский боксер Артур Бетербиев готов дать реванш Дмитрию Биволу, но немного позже. Об этом сообщает Sports.ru.



Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх не согласился с результатом поединка между Бетербиевым и Биволом. Он отметил, что Бивол выиграл на два раунда больше, и предложил бойцам провести реванш.

Артур Бетербиев согласился, но не раньше чем через полгода, и только в том случае, если этого пожелают власти Саудовской Аравии.



Напомним, боксер Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Это произошло впервые с 2003 года — тогда всеми поясами владел Рой Джонс-младший. Поединок прошел в Саудовской Аравии и длился все 12 раундов. Судьи отдали победу с большинством голосов. Ранее 33-летний Бивол был обладателем титула WBA, а 39-летний Бетербиев — чемпионом по версиям WBC, WBO и IBF.

Дарья Пузикова