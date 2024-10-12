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В отношении блогера Дудя* возбудили дело после интервью с Лебедевым

08:49, 12.10.2024
В отношении блогера Дудя* возбудили дело после интервью с Лебедевым
Фото: Реальное время

Блогера Юрия Дудя* привлекли к административной ответственности за нарушения закона об иноагентах, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что прокуратура России займется проверкой интервью с дизайнером Артемием Лебедевым по просьбе главы Комитета Госдумы по защите семьи Нины Останины. В нем оказалось много нецензурной брани, а также оскорблений в адрес различных людей и организаций.

По итогу правоохранительные органы возбудили в отношении видеоблогера дело за то, что он выпустил ролик без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом.

Дудю* грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Олег Исаков
Справка

* Признан иноагентом на территории РФ.

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