В отношении блогера Дудя* возбудили дело после интервью с Лебедевым

Фото: Реальное время

Блогера Юрия Дудя* привлекли к административной ответственности за нарушения закона об иноагентах, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что прокуратура России займется проверкой интервью с дизайнером Артемием Лебедевым по просьбе главы Комитета Госдумы по защите семьи Нины Останины. В нем оказалось много нецензурной брани, а также оскорблений в адрес различных людей и организаций.

По итогу правоохранительные органы возбудили в отношении видеоблогера дело за то, что он выпустил ролик без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом.

Дудю* грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Олег Исаков