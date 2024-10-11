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В Татарстане вручили госнаграды выдающимся жителям республики

21:55, 11.10.2024
В Татарстане вручили госнаграды выдающимся жителям республики
Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил госнаграды России и республики 47 передовикам производства, деятелям науки и культуры, лучшим врачам и педагогам, представителям творческой и научно-технической интеллигенции, ветеранам, сообщила пресс-служба.

Церемония вручения наград прошла в преддверии саммита глав государств БРИКС, который состоится в Казани 22—24 октября. «Это высокое доверие, оказанное нам руководством страны», — сказал Фарид Мухаметшин.

Среди награжденных:

  • медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — помощник главы Высокогорского района Загир Мухамадеев;
  • медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: ветеран химической промышленности Виктор Казаков и замгендиректора — директор по сервису АО «Ремдизель» Рамиль Муслахов;
  • почетное звание «Заслуженный учитель России» присвоено учителю лицея им. Н.И. Лобачевского Ольге Романовой;
  • медалью ордена «За заслуги перед Татарстаном» награждены: замминистра труда, занятости и соцзащиты Юлия Абдреева, поэт Зиннур Мансуров, судья Верховного Суда Александр Огонев;
  • медалью «100 лет образования ТАССР» награждены президент Университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс и зуборезчик Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Хайдар Сабиров;
  • почетное звание «Заслуженный врач Татарстана» присвоено врачу-педиатру городской детской поликлиники №7 города Казани Анастасии Пономаревой.
Рената Валеева

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