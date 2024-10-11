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«Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в Нижнекамске

21:22, 11.10.2024
«Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в Нижнекамске
Фото: Взято с сайта ХК "Нефтехимик"

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» одержала победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:1. Игра проходила на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске.

Единственную шайбу за «Нефтехимик» забросил Герман Точилкин. В составе «Сибири» отличились Максим Карпов и Сергей Широков.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 17 очками — на 4-й строчке.

Рената Валеева

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