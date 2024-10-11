Улицы и общественные пространства Казани обработали от грызунов

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В Казани проводится дератизация — уничтожение грызунов в зданиях, домах, квартирах и производственных и нежилых помещениях. Она направлена на минимизацию риска возникновения инфекционных заболеваний, передает пресс-служба мэрии города.

Территории для обработки определяются по результатам санитарно-гигиенических и зоологических обследований, а также на основе обращений граждан. В этом году было выделено допфинансирование на проведение двукратных профилактических обработок центральной части Казани, мест массового посещения и отдыха.

В июле, августе и сентябре специалисты провели обработку 1 022 гектаров, включая улицы Профсоюзную, Островского, Большую Красную, Татарстан, Габдуллы Тукая, Назарбаева, Мартына Межлаука, Нариманова.

Дератизация открытой местности проводится дважды в год: весной и осенью. Весной обрабатывается 60% запланированной площади, осенью — оставшиеся 40%.



В рамках осенней дератизации была определена территория в 1184,46 га, куда вошли общественные пространства, зеленые зоны жилого района «Салават Купере», поселков Залесный, Вознесение, Царицыно.



Рената Валеева