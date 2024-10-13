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Промышленность

Для девяти поселков Татарстана закупят тракторы на 21,6 млн рублей

11:26, 13.10.2024
Для девяти поселков Татарстана закупят тракторы на 21,6 млн рублей
Фото: Роман Хасаев

В Татарстане для нужд районов закупят девять тракторов на общую сумму 21,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Тракторы «Беларус 82.1» поставят в исполкомы нескольких населенных пунктов:

  • Каркалинское сельское поселение Лениногорского района;
  • Байряки-Тамакское сельское поселение Ютазинского района;
  • Акбашское сельское поселение Ютазинского района;
  • Алабердинское сельское поселение Тетюшского района;
  • Большеатрясское сельское поселение Тетюшского района;
  • Саврушское сельское поселение Аксубаевского района;
  • Татарско-Елтанское сельское поселение Чистопольского района;
  • Татарско-Сарсазское сельское поселение Чистопольского района;
  • Чистопольское сельское поселение Чистопольского района.

Тракторы 2023 года выпуска будут использоваться в сельскохозяйственных целях.

Подрядчику необходимо направить заявку до 17 октября.

Елизавета Пуншева

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