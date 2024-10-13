Для девяти поселков Татарстана закупят тракторы на 21,6 млн рублей
В Татарстане для нужд районов закупят девять тракторов на общую сумму 21,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Тракторы «Беларус 82.1» поставят в исполкомы нескольких населенных пунктов:
- Каркалинское сельское поселение Лениногорского района;
- Байряки-Тамакское сельское поселение Ютазинского района;
- Акбашское сельское поселение Ютазинского района;
- Алабердинское сельское поселение Тетюшского района;
- Большеатрясское сельское поселение Тетюшского района;
- Саврушское сельское поселение Аксубаевского района;
- Татарско-Елтанское сельское поселение Чистопольского района;
- Татарско-Сарсазское сельское поселение Чистопольского района;
- Чистопольское сельское поселение Чистопольского района.
Тракторы 2023 года выпуска будут использоваться в сельскохозяйственных целях.
Подрядчику необходимо направить заявку до 17 октября.
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