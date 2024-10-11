Баскетболист Минченко объяснил, почему отказался от перехода в УНИКС

Фото: Динар Фатыхов

Центровой баскетбольного клуба МБА Евгений Минченко объяснил, почему решил отказаться от предложения УНИКСа. Баскетболист получал предложение от казанского клуба весной 2023 года.

— Могу подтвердить, что у меня действительно был предметный разговор с УНИКСом, но в тот момент я посчитал, что для меня и для моей семьи будет лучше перейти в МБА. Я не говорю, что УНИКС — плохая организация, но, наверное, в тот момент и для моего прогресса, и для прогресса МБА было лучше, чтобы я присоединился к этой команде, — сказал баскетболист.

29-летний Евгений Минченко играет на позиции центрового. В 2023 году баскетболист перешел из самарского «Автодора» в московский МБА. Некоторые источники сообщали, что на игрока в то время претендовал УНИКС.

Минченко является уроженцем Луганска. Свою профессиональную карьеру баскетболист начинал в украинском клубе «Киев» в 2011 году.

УНИКС дошел до финала плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/24. Сезоном ранее казанский клуб впервые в истории стал чемпионом турнира.

Зульфат Шафигуллин