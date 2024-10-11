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Экономика

В Татарстане назначили стипендии раиса республики для 179 студентов

11:01, 11.10.2024
В Татарстане назначили стипендии раиса республики для 179 студентов
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении стипендий раиса для 179 студентов очной формы обучения в организациях высшего образования региона.

Стипендиатами стали студенты из КФУ, КНИТУ-КАИ, Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма, Казанского государственного медицинского университета, Университета Иннополиса, альметьевской Высшей школы нефти, КНТИУ-КХТИ.

Сто из них — студенты из других регионов России.

Эти стипендии будут выплачиваться студентам очной формы обучения с 1 сентября 2024 года.

Олег Исаков

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