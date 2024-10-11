В Татарстане назначили стипендии раиса республики для 179 студентов
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении стипендий раиса для 179 студентов очной формы обучения в организациях высшего образования региона.
Стипендиатами стали студенты из КФУ, КНИТУ-КАИ, Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма, Казанского государственного медицинского университета, Университета Иннополиса, альметьевской Высшей школы нефти, КНТИУ-КХТИ.
Сто из них — студенты из других регионов России.
Эти стипендии будут выплачиваться студентам очной формы обучения с 1 сентября 2024 года.
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