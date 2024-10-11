Владимир Путин: «Международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений»

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» глава государства высказал точку зрения, что новый порядок, отражающий многообразие планеты, нельзя остановить.

— Мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты, и этот естественный процесс носит необратимый характер, — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что актуальность таких идей, как справедливость, равенство, согласие, ответственность, толерантность и солидарность, возрастает в условиях современных угроз, связанных с цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами.

Кроме того, Путин обратил внимание на появление новых мощных центров экономического роста, финансового и политического влияния на глобальном Востоке и Юге.

По словам российского лидера, эти новые центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы.

Олег Исаков