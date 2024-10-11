Восстановленный после пожара Алафузовский театр в Казани возобновил работу

Фото: Максим Платонов

Восстановленный после пожара Алафузовский театр в Казани возобновил работу. На днях в обновленном учреждении дали первый спектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», сообщила пресс-служба Минмола Татарстана. И, как подчеркивается, он собрал аншлаг.

По словам министра по делам молодежи республики Рината Садыкова, в дальнейшем на сцене театра будут созданы возможности для творческой самореализации разной молодежи, которые, в свою очередь, соответствуют целям нацпроекта «Образование».

— Зрители и артисты театра уже успели на высоком уровне оценить масштабы и качество реставрационных работ здания Алафузовского театра, подчеркнул Садыков. — В обновленном театре будут ставиться разного жанра десятки спектаклей, работать творческие мастерские и лаборатории, уникальная звукозаписывающая студия, аналогов которой нет в Казани, трудиться выдающиеся педагоги, высокого уровня профессионализма наставники. Одним словом, здесь будут созданы возможности для творческой самореализации разной молодежи.

Напомним, что Алафузовский театр закрыли на ремонт после пожара летом 2022 года. В тот день локализовать возгорание на площади 500 кв. метров удалось лишь спустя 5 часов. К тушению пожара привлекали 85 человек и 24 единицы техники.

Несмотря на то, что пожар случился в 2022-м, заключение комитета ОКН театр получил лишь к декабрю 2023 года. Эксперты уточнили, что во время пожара в здании были повреждены конструкции крыши и перекрытий.

При тушении огня от воды пострадали наружные и внутренние стены театра, междуэтажные перекрытия, а также внутренние перегородки и, соответственно, отделочные покрытия помещений. По итогам ЧП состояние здания было признано аварийным.

В общей сложности на восстановление театра выделили 40 млн рублей.

Олег Исаков