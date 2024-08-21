«Лаборатория Касперского»: с июля 2024 года наблюдается рост DDoS-атак против российских операторов связи

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По информации от эксперта Kaspersky DDoS Protection Вячеслава Кириллова, с середины июля 2024 года наблюдается рост DDoS-атак против российских операторов связи. Особенностью этих атак является то, что 95% трафика исходит с российских IP-адресов — таких объемов трафика в рамках одной страны ранее не фиксировали, передает РИА Новости.

Кириллов также отмечает, что атакующие могут подменять IP-адрес источника, поэтому сложно точно определить, откуда идет атака. Еще одна особенность — увеличение количества атак мощностью более 600 гигабит в секунду. Их длительность зависит от скорости реагирования организации: если атака успешна и ресурсы недоступны, злоумышленники продолжают атаковать, пока жертва не применит меры защиты от DDoS.

Для тех, кто использует эшелонированные сервисы по защите от DDoS-атак, такие атаки не станут проблемой. Операторам связи, у которых не проработан вопрос защиты от этого типа угроз, необходимо оперативно выстроить эшелонированную защиту для поддержания стабильности собственных каналов связи.

Напомним, сегодня ряд сервисов, включая Telegram и WhatsApp*, стали работать с перебоями на территории России. В Роскомнадзоре сообщили, что причиной стала DDoS-атака на российских операторов связи.

Рената Валеева