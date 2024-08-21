С начала года в Казани зарегистрировали 74 ДТП с участием детей

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Казани зарегистрировали 74 ДТП с участием детей, в которых 77 несовершеннолетних получили травмы. В связи с этой статистикой в городе стартовала профилактическая акция «Внимание — дети!», которая продлится до 9 сентября, об этом сообщает мэрия города.

В рамках акции запланирован комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений ПДД и популяризацию световозвращающих элементов. Сотрудники ГИБДД проведут тематические акции, родительские собрания, а также конкурсы, викторины и другие мероприятия в оздоровительных лагерях, чтобы закрепить у детей навыки безопасного поведения на дорогах.

Напомним, что в Казани за прошедшие сутки зафиксировали 150 дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали только люди: водитель автомобиля наехал на самокат, а в другом случае произошло столкновение со стоячим транспортным средством.



Анастасия Фартыгина