В сентябре Microsoft ограничит российским компаниям доступ к облачным подпискам

Фото: Мария Зверева

С 2 сентября корпорация Microsoft ограничит российским компаниям доступ к некоторым облачным подпискам. Об этом сообщает IT-компания «Софтлайн», ссылаясь на полученное письмо.



— 20 августа 2024 года мы как партнер получили уведомление от корпорации Майкрософт об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 02 сентября 2024 года. Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Исключением будут мультинациональные компании (MNC), принадлежащие или контролируемые юридическими лицами за пределами Российской Федерации. Ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP), — говорится в письме.

«Софтлайн» направил в Microsoft запрос, чтобы уточнить точный перечень подлежащих ограничению продуктов и бандлов, сроки доступности хранящихся в облаке данных, а также способы подтвердить принадлежность к MNC.

Напомним, в июне более половины зарегистрированных в России организаций столкнулись с ограничением доступа к облачным сервисам Microsoft. Статус этих подписок перевели в «suspended» (приостановленный). Об отключении компанией Microsoft российских компаний от облачный сетей стало известно еще 16 мая. Это касалось, в частности, подписок на Power BI.



Галия Гарифуллина