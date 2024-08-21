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Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за нарушений в колониях Чувашии

11:28, 21.08.2024
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за нарушений в колониях Чувашии
Фото: Максим Платонов

Генеральная прокуратура России провела проверку в исправительных учреждениях Чувашии и выявила нарушения при соблюдении режима отбывания наказания, привлечении заключенных к труду, а также в сфере материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Об сообщила пресс-служба ведомства.

Также прокуратура установила недостатки в сфере пожарной безопасности и профилактики правонарушений. В связи с выявленными нарушениями директору ФСИН России внесли представление.

  • Благодаря принятым прокуратурой мерам, нарушения в исправительных учреждениях Чувашии устранили, 37 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Анастасия Фартыгина

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