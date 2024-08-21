В Татарстане разработали порядок заключения специальных инвестиционных контрактов

Фото: Максим Платонов

Минпромторг Татарстана разработал постановление Кабмина республики о порядке заключения специальных инвестиционных контрактов. Они направлены на создание или модернизацию производства промышленной продукции на территории республики, а также на освоение новых видов продукции.



Проект создан в соответствии с федеральным и региональным законодательством о промышленной политике. Сейчас он находится на стадии антикоррупционной проверки.



Согласно ему, общий объем инвестиций, который будет осуществлен на новом этапе инвестпроекта, должен составлять не менее половины от общего объема инвестиций, необходимых для реализации проекта в целом.

Инвестор должен вложить не менее 750 млн рублей (без учета налогов). Срок исполнения контракта — не более 10 лет. При этом стороны обязуются определить период, в течение которого инвестиционный проект выйдет на проектную операционную прибыль. Заявитель, в свою очередь, должен предоставить полный бизнес-план и финансовую модель проекта, который он планирует реализовать.

В него включены:

непосредственно бизнес-план и финансовая модель инвестпроекта с подробным указанием схемы участников, заинтересованных в его реализации;

анализ рисков (макроэкономических, демографических, политических, географических факторов, способных негативно повлиять на реализацию инвестиционного проекта, анализ чувствительности инвестиционного проекта, дополнительные перспективы, возможности расширения и (или) масштабирования инвестиционного проекта в будущем);

сведения о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения проекта;

план-график реализации и инвестирования;

показатели, которые заявитель запланировал достигнуть (сюда включены как промежуточные годовые показатели, так и итоговые значения);

планируемый объем произведенной продукции (в денежном и натуральном значении), а также налоги, страховые взносы и пошлины, которые тот собирается уплатить в казну;

также в списке значится перечень объектов капитального строительства, которое может быть необходимым в реализации проекта и сведения о результатах интеллектуальной деятельности, правах на техническую документацию, используемую в целях реализации инвестиционного проекта, или же об их отсутствии.

При этом документом разрешается вносить корректировки в первоначально заложенные данные финансовой модели. Контроль за исполнением постановления возложат на Минпромторг Татарстана.

В середине августа раис республики Рустам Минниханов подписал положение о кураторах инвестиционных проектов. В их обязанности входит составление плана развития проекта, отслеживание его состояния и регулярное информирование секретаря инвестиционного совета о ходе работы.

Олег Исаков