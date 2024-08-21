Новости общества

23:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За ночь российская ПВО отразила атаку 45 беспилотников

08:06, 21.08.2024
За ночь российская ПВО отразила атаку 45 беспилотников
Фото: Максим Платонов

В ночь с 20 на 21 августа российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила массированную атаку украинских беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны страны.

В общей сложности были уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью (23), а также над Московской областью (11). Шесть беспилотников были уничтожены над Белгородской областью, три — над Калужской областью, и два — над Курской областью.

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

    Общество

    Новости партнеров

    Читайте также