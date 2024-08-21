За ночь российская ПВО отразила атаку 45 беспилотников

Фото: Максим Платонов

В ночь с 20 на 21 августа российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила массированную атаку украинских беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны страны.

В общей сложности были уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью (23), а также над Московской областью (11). Шесть беспилотников были уничтожены над Белгородской областью, три — над Калужской областью, и два — над Курской областью.

