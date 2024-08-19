Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска освободили поселок Нью-Йорк, который находится в ДНР. После отступления ВСУ была начата зачистка населенного пункта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

— Поступила оперативная информация от наших военных об освобождении поселка Нью-Йорк в ДНР. Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка, — рассказал Владимир Рогов.

Напомним, сегодня группировка войск «Юг» освободила железнодорожную станцию Выемка в Донецкой Народной Республике.

Разиль Самигуллин