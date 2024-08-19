Российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР
Группировка войск «Юг» освободила железнодорожную станцию Выемка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
— Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка Донецкой Народной Республики, — сказали в ведомстве.
Кроме того, российскими войсками освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово.
В результате этих действий Вооруженные силы Украины потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены несколько единиц военной техники, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американские гаубицы М777 и М198, британские гаубицы FH-70 и российскую гаубицу Д-20.
Вчера подразделения российской группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики.
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