«Есть отсутствие работы с молодым поколением»: почему выпускники СПО не идут работать по специальности

Фото: Олег Тихонов

«Что такое 68% — хотя бы 90% мы должны трудоустроить!»

Только 68% выпускников учреждений профессионального образования Татарстана были трудоустроены по специальности. Такую неутешительную статистику озвучил министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин на недавнем республиканском совещании работников образования и науки.

Всего в 2023 году диплом организаций СПО в республике получили 22,2 тыс. человек, 75% из которых обучались на бюджетной основе. В целом показатель трудоустройства выпускников СПО в Татарстане на 10% превышает среднероссийский показатель, есть много образовательных организаций, где трудоустройство по специальности ниже 50%, — в основном это колледжи в районах республики.

Есть много образовательных организаций, где трудоустройство по специальности ниже 50%, — в основном это колледжи в районах республики. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На совещании Ильсур Хадиуллин предложил руководителям этих СПО вместе с работодателями и органами местной власти подготовить предложения по пересмотру направлений подготовки в пользу востребованных специальностей.

— Я считаю, что не выпускников надо трудоустроить, а руководителей этих СПО надо трудоустроить. Им надо дать более подходящую для них работу. Зачем их держать? Зачем нам такие нужны? Что такое 68% — хотя бы 90% мы должны трудоустроить! — прокомментировал ситуацию раис Татарстана Рустам Минниханов. И потребовал провести кадровые комиссии и «посмотреть, зачем нам такие учреждения», переориентировав их на подготовку таких кадров, на которые есть спрос.

«Если поговорить с крупными работодателями, они все скажут, что перспективы в студентах они не видят»

Как объяснил «Реальному времени» директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин, главная причина, почему выпускники не идут по специальности, плохая работа нанимателей.

— Это первая основная причина, то есть отсутствие бренда работодателя, отсутствие работы с молодым поколением. Если поговорить с крупными работодателями, они все скажут, что перспективы в студентах они не видят. Хотя студенты, на мой взгляд, со второго-третьего курса — это уже готовая рабочая единица, то есть с ними надо работать. Есть такие работодатели, как «Алабуга», — они работают со студентами с первого курса. У них есть потребность, потому что производство растет. Если, допустим, брать наши предприятия оборонно-промышленного комплекса и профильные университеты, тот же самый КАИ, — количество выпускников вуза примерно равное количеству потребностей предприятий ОПК, но выпускники туда работать не идут, — заявил он.

Вторичные причины — условия труда и заработная плата. По словам директора центра занятости, есть несколько инструментов, чтобы предотвратить отток выпускников.

— Во-первых, целевое обучение, это один из инструментов для работодателей, у которых есть кадровая потребность. Целевое обучение гарантирует, что выпускник после окончания обучения будет трудоустроен именно туда, куда нужно. Второе — это работа уже со студентами, которые обучаются в настоящий момент, — сказал он.

В целом можно сказать, что 90% выпускников так или иначе трудоустроены:

— Есть система, которая позволяет отслеживать трудоустройство выпускников по окончанию обучения — по ней 90% так или иначе заняты. Здесь нет градации по специальности, потому что рынок труда у нас свободный — то есть человек может отучиться на юриста, а работать с курьером, но по факту он занят, — заметил Тимур Муллин.

Дарья Пинегина