В Татарстане впервые с 1997 года обновят состав комиссии и номинаций премии им. Мусы Джалиля
Республиканская премия имени Мусы Джалиля, присуждаемая представителям молодежи Татарстана за достижений в области науки, образования, воспитания и других сфер, может измениться. Впервые с 1997 года перечень областей, за которые вручается награда, предложили пересмотреть. В настоящее время проект документа находится на антикоррупционной экспертизе.
Изменения затронули не только номинации премии, но и состав комиссии, которая отвечает за ее присвоение.
Из Комитета выведены 9 человек:
- Асадуллина А.М.- заместитель министра образования и науки республики;
- Ахиярова Р.З.- композитор, заслуженный деятель искусств;
- Бикеев И.И.- проректор по научной работе ИЭУП;
- Бикчентаева Л.Д.- председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых»;
- Валеева Р.И.
- Волконадский М.А.- казанский продюсер, шоумен, организатор мероприятий;
- Сабирова Г.И. — замминистра по делам молодежи;
- Мустафина С.А. — первый заместитель министра по делам молодежи республики;
- Шиабиев А.Х. — председатель объединения Союза художников республики.
В то же время в состав комитета были включены 7 новых участников:
- Айдар Габбасов, режиссер Государственного бюджетного учреждения «Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала»;
- Рустем Галиуллин, член Общественной палаты республики;
- Ильгиз Зайниев, художественный руководитель Государственного бюджетного учреждения «Татарский государственный театр кукол «Экият»;
- Анатолий Крылов, председатель Правления региональной Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников Республики Татарстан»;
- Эльмир Низамов, заведующий кафедрой композиции Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова»;
- Диана Сафарова, арт-директор Региональной молодежной общественной организации Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык»;
- Инна Яркова, директор некоммерческой организации «Фонд поддержки современного искусства «Живой город».
Напомним, раис республики Рустам Минниханов внес изменения касательно Арбузовской премии. Лауреаты международной премии в области фосфорорганической химии будут получать 500 тысяч рублей вместо прежних $5 тыс. (примерно 425 тыс. рублей).
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