В Татарстане впервые с 1997 года обновят состав комиссии и номинаций премии им. Мусы Джалиля

Фото: Динар Фатыхов

Республиканская премия имени Мусы Джалиля, присуждаемая представителям молодежи Татарстана за достижений в области науки, образования, воспитания и других сфер, может измениться. Впервые с 1997 года перечень областей, за которые вручается награда, предложили пересмотреть. В настоящее время проект документа находится на антикоррупционной экспертизе.

Изменения затронули не только номинации премии, но и состав комиссии, которая отвечает за ее присвоение.

Из Комитета выведены 9 человек:

Асадуллина А.М.- заместитель министра образования и науки республики;

Ахиярова Р.З.- композитор, заслуженный деятель искусств;

Бикеев И.И.- проректор по научной работе ИЭУП;

Бикчентаева Л.Д.- председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых»;

Валеева Р.И.

Волконадский М.А.- казанский продюсер, шоумен, организатор мероприятий;

Сабирова Г.И. — замминистра по делам молодежи;

Мустафина С.А. — первый заместитель министра по делам молодежи республики;

Шиабиев А.Х. — председатель объединения Союза художников республики.

В то же время в состав комитета были включены 7 новых участников:

Айдар Габбасов, режиссер Государственного бюджетного учреждения «Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала»;

Рустем Галиуллин, член Общественной палаты республики;

Ильгиз Зайниев, художественный руководитель Государственного бюджетного учреждения «Татарский государственный театр кукол «Экият»;

Анатолий Крылов, председатель Правления региональной Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников Республики Татарстан»;

Эльмир Низамов, заведующий кафедрой композиции Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова»;

Диана Сафарова, арт-директор Региональной молодежной общественной организации Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык»;

Инна Яркова, директор некоммерческой организации «Фонд поддержки современного искусства «Живой город».

Напомним, раис республики Рустам Минниханов внес изменения касательно Арбузовской премии. Лауреаты международной премии в области фосфорорганической химии будут получать 500 тысяч рублей вместо прежних $5 тыс. (примерно 425 тыс. рублей).

Дарья Пузикова