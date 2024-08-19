Исследование: большинство россиян любят свою работу

Фото: Мария Зверева

Большинство россиян — 70% — заявили, что любят свою работу. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении RT.

Главной причиной своей любви 48% респондентов назвали возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Еще 38% отметили хороший коллектив, 35% — прекрасного начальника. Каждый третий опрошенный выбирал стабильную зарплату.

Еще 28% россиян ценят свою работу за интересные задачи, 23% — за отсутствие бюрократии. 22% рады, что им не приходится перерабатывать. 21% выбрали уютный офис, 14% — возможности для профессионального развития, 10% — карьерный рост, 8% — корпоративную культуру.

— Сотрудникам важно знать, куда движется компания, какие задачи перед ней стоят в данный момент. А еще они могут нуждаться в эмоциональной поддержке, мотивации, вдохновении, развитии, историях успеха, подсказках, как продвинуться по карьерной лестнице. Задача руководства — определить, какая информация необходима, обеспечить команду доступом к ней и возможностью дать фидбэк, задавать вопросы и предлагать идеи, объединяться ради решения совместных задач или поиска новых бизнес-идей, — рассказала изданию руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина.

Напомним, наиболее распространенной мотивацией для служебного роста в России стало увеличение дохода — его назвали 78% участников исследования. Кроме того, опрошенные хотели бы осуществлять свои идеи (42%) и руководить командой (29%).

Елизавета Пуншева