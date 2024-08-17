МИД России заявил о готовящемся нападении на Курскую атомную электростанцию

МИД России заявил о подготовке киевским режимом провокации на ядерных объектах Российской Федерации.



На сайте ведомства опубликовано сообщение Марии Захаровой, в котором говорится о поступающей информации, согласно которой Киев приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Приводим текст сообщения:

— Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.

Помимо этого, такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой Агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году.

Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим.

Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями.