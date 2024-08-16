В России из-за заморозков погибло более 1,1 млн га посевов

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В России из-за заморозков погибло более 1,1 млн га посевов, однако аграрии успели пересеять большую часть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра сельского хозяйства страны Андрея Разина.

Замминистра также отметил, что в России существенно приросли площади под зернобобовыми культурами — почти на 30%. Более чем на 17% увеличился сев гороха. Андрей Разин подчеркнул, что эта культура имеет хороший экспортный потенциал и востребована на рынке.

Он добавил, что в этом году установлен абсолютный рекорд по площади посева сои — более 4,3 млн гектаров. Кроме того, более чем на 9% увеличен сев под сахарной свеклой, на 7% — под масличными культурами.

Сегодня также стало известно о том, что к 16 августа аграрии в России собрали более 73 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, качество собранного урожая в этом году лучше прошлогоднего.

Разиль Самигуллин