Банк России опубликовал курс валют с 17 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 17 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Цена юаня повысилась на 0,12 рубля, доллар поднялся в цене на 0,11 рубля, евро подешевел на 0,48 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,05 рубля;
- доллар 88,91 рубля;
- евро 97,84 рубля.
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