Новости экономики

11:13 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют с 17 августа

17:41, 16.08.2024
Банк России опубликовал курс валют с 17 августа
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 17 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Цена юаня повысилась на 0,12 рубля, доллар поднялся в цене на 0,11 рубля, евро подешевел на 0,48 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,05 рубля;
  • доллар 88,91 рубля;
  • евро 97,84 рубля.
Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть600.8
  • Нижнекамскнефтехим89
  • Казаньоргсинтез97.6
  • КАМАЗ133.2
  • Нижнекамскшина52.8
  • Таттелеком0.81