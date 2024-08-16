«Муниципальный час» с Мензелинским районом Татарстана прошел без главы

Фото: Динар Фатыхов

«Муниципальный час» с Мензелинским районом прошел в закрытом режиме из-за отсутствия главы района Айдара Салахова. Тот не смог приехать в Казань по причине проведения в Мензелинске выездного расширенного заседания по безопасности дорожного движения.

Руководитель исполкома Мензелинского района Марат Каримов объяснил «неявку» главы форс-мажорными обстоятельствами.

— Получилось так — это форс-мажорные обстоятельства. Глава района присутствовать не смог. В настоящее время в Мензелинске проходит расширенное заседание по безопасности дорожного движения, — сообщил он журналистам.

Однако к встрече команда руководства района готовилась. В Казань приехали представители всех компаний-инвесторов — «Камский бекон» ГК «Агросила», «Ирбис» и др. В заключение руководитель исполкома Мензелинского района Марат Каримов пригласил журналистов в пресс-тур, чтобы на месте показать, как реализуются новые инвестиционные проекты.

Тем не менее встреча с инвесторами Мензелинского района состоялась без Айдара Салахова, сообщила пресс-служба АИР со ссылкой на руководителя Талию Минуллину. «Муниципальный час» и его трансляция проходят только при участии главы, чтобы бизнес и СМИ могли напрямую задать вопросы первому лицу района», — уточнила она.

Проект «Муниципальный час» запущен руководством Агентства инвестиционного развития для привлечения инвесторов к муниципальным районам республики. Каждую пятницу главы муниципальных образований рассказывают о крупных проектах, новых нишах и о мерах поддержки бизнеса. Вместе с руководством района на площадку АИР приезжают инвесторы, предприниматели, представители общественных объединений. Здесь они могут напрямую задать волнующие вопросы к главе районе и оперативно получить ответы от представителей исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, ответственных за инвестиционный климат в республике. До этого на площадке АИР выступили главы Менделеевского и Алексеевского районов Татарстана.

Луиза Игнатьева