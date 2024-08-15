В Казани потушили пожар в деловом центре на улице Восстания

Фото: Артем Гафаров

Пожар в здании делового центра на улице Восстания в Казани полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:25. В соцсетях распространялся ролик, на котором видно горение и окутавший улицу дым. Люди в здании эвакуировались самостоятельно еще до приезда спасателей.

В 15:30 сообщалось, что мансардная часть делового центра полностью выгорела, однако пожар удалось локализовать.

Площадь пожара составляла 750 квадратных метров. На тот момент в его тушении участвовали 82 человека и 14 единиц техники.

Рената Валеева