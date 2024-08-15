В США призвали проверить крупнейшего производителя китайских роутеров TP-Link

Американские законодатели опасаются, что через Wi-Fi-роутеры от китайского производителя могут совершаться кибератаки со стороны КНР. Член палаты представителей США республиканец Джон Муленар и демократ Раджа Кришнамурти обратились к властям с просьбой проверить компанию TP-Link, передают «Ведомости».

Они сослались на известные уязвимости в прошивке TP-Link и случаи использования ее маршрутизаторов для атак на правительственных чиновников в европейских странах. Соответствующее обращение было направлено в Министерство торговли США. В письме ведомству они назвали это «вопиющей проблемой национальной безопасности».

Посольство Китая в США ответило агентству Reuters, что рассчитывает на «доказательства при выявлении киберинцидентов, а не беспочвенные предположения и обвинения».

Напомним, американская компания Google прекратила бизнес-сотрудничество с китайской корпорацией Huawei. Причиной разрыва отношений стало то, что Huawei была внесена в черный список правительства США. Американская сторона обвинила компанию в получении спонсирования от властей Китая, а также в техническом шпионаже.

Рената Валеева