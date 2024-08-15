В Казани зафиксировали 7,4 тыс. нарушений миграционного законодательства

Фото: Максим Платонов

В Казани в 2024 году зафиксировали рост нарушений миграционного законодательства. По данным УМВД России по Казани, за первое полугодие 2024 года было выявлено 7,4 тыс. нарушений, что на 1,9 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает мэрия города.

Наиболее частой причиной привлечения иностранцев к ответственности стали нарушения правил въезда в Россию или режима пребывания — 5,2 тыс. случаев.

На втором месте по количеству нарушений — неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета (737 случаев).

Незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина было нарушено в 627 случаях.

С января 2024 года с миграционного учета в Казани сняли 105 тыс. иностранцев. По состоянию на 1 августа в столице Татарстана находилось 54 тыс. человек из других стран и лиц без гражданства.

Анастасия Фартыгина