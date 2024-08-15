На 75-м году жизни умер основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России»

На 75-м году жизни скончался военный летчик-снайпер, основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский.

Слова соболезнования родным и близким заслуженного военного летчика страны в своем телеграм-канале выразил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он назвал Александра Харчевского человеком-легендой, который всю жизнь прожил на предельных режимах.

— Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах. Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда. Любой самолет, любую фигуру высшего пилотажа, любого противника. <…> Соболезную родным и близким. Вечная память настоящему летчику, человеку, патриоту и герою нашей страны, — написал он.

«Соколы России» были образованы в 1993 году на базе Липецкого авиацентра ВВС России для совершенствования навыков полетов истребителей в группе, а также для демонстрации маневренных возможностей самолетов Су-27 и профессиональной подготовки летчиков.

Олег Исаков