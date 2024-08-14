Kismet Capital Group продает свои медиаактивы

KCG выходит из медиабизнеса, чтобы сконцентрироваться на высокотехнологичных рынках



Группа инвесторов, включающая компанию «Медиа-Телеком», выкупает у Kismet Capital Group группу компаний «МЕДИА 1», объединяющую телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери Радио». Сумма сделки пока не разглашается. Продажа активов завершит процесс выхода инвестхолдинга Kismet Capital Group (KCG) из медиабизнеса.

Дело в том, что долгосрочная стратегия холдинга предполагает фокусирование на высокотехнологичных рынках. Основатель KCG Иван Таврин напоминает, что за 23 года созданная им ГК «МЕДИА 1» объединила более 200 региональных телеканалов и радиостанций и превратилась в крупного игрока развлекательных СМИ. Он благодарит команду, создававшую и развивавшую холдинг. Объясняя мотивы продажи, он комментирует:

— Время не стоит на месте, многие индустрии консолидируются, и медиа — один из примеров. Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительной монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя. Поэтому я убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы «МЕДИА 1» принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива наших компаний.

По информации источника, близкого к Kismet Capital Group, Таврин планирует направить средства от продажи медиаактивов на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства, социальных и некоммерческих проектов.

Новость уже обсуждается в среде аналитиков и профессионалов рынка. Так, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что Иван Таврин может выступить в качестве стратегического инвестора и ментора для IT-стартапов, который поможет правильно организовать их работу и увеличить шансы на коммерческий успех.

Команду планируется сохранить

В группу покупателей входит компания «Медиа-Телеком». Она специализируется на дистрибуции телеканалов и контента, работает на рынке прав на трансляцию спортивных мероприятий, развивает медиастартапы и создает мобильные приложения. В числе ее совладельцев — Национальная медиагруппа и «Ростелеком». Покупка «МЕДИА 1» — шаг по наращиванию активов.

Реакция медиарынка уже поступила. Так, генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков считает сделку логичной: медиаактивы Таврина перейдут к структуре, у которой уже есть большой опыт, высокие рейтинги и экспертиза в создании и продвижении аудиовизуального контента.

В свою очередь, в «Медиа-Телеком» сообщили, что видят и ценят успехи, которые добился менеджмент «МЕДИА 1» в работе с аудиторией и создании качественного медиапродукта для пользователей. Как новый акционер, компания планирует дальше развивать бизнес компании. Будущие новые владельцы обещают сохранить команду «МЕДИА 1», которую считают ценностью и вместе с которой собираются развивать бизнес.