Исследование: средний стаж работы казанцев в одной компании составил почти пять лет

Фото: Максим Платонов

Стаж работы казанцев в одной компании в среднем составляет почти пять лет, 69% опрошенных устраивает место, в котором они работают. Об этом сообщили аналитики «Авито Работы».

Согласно исследованию, 16% опрошенных работают в одной организации более 10 лет, а 9% — от семи до 10 лет. 14% респондентов находятся на одном месте в течение пяти-семи лет, 24% — от трех до четырех лет, 22% — до трех лет, а 14% — менее одного года.



Самыми важными факторами, удерживающими казанцев на текущем месте работы, оказались условия труда и комфорт (44%), коллектив и атмосфера (42%). Заработная плата лишь на пятом месте в списке приоритетности (34%).

Сменить место работы в ближайший год планируют 5% опрошенных. Чаще других это делают респонденты в возрасте 25—34 лет (13%) и 18—24 лет (12%).

Дольше всего в одной компании работают в сферах:

Образование и наука (7,1 года).

Бухгалтерия и финансы (6,8 лет).

Медицина (6,1 года).

Производство и промышленность (6 лет).

Немного меньше в среднем на одном месте работают специалисты:

IT и автомобильного бизнеса (4,7 лет).

Искусства и развлечений (4,7 года).

Юриспруденции (4,8 года).

Традиционной торговли (5 лет).

Напомним, наиболее распространенной мотивацией для служебного роста в России стало увеличение дохода — его назвали 78% участников исследования. Кроме того, опрошенные хотели бы осуществлять свои идеи (42%) и руководить командой (29%).

Дарья Пузикова