Мбаппе может дебютировать за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе готов выйти на поле в матче с «Аталантой» за Суперкубок УЕФА. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

— Он готов сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества, — сказал Анчелотти.

Матч с «Аталантой» может стать дебютным для Мбаппе в составе «Реала». Французский нападающий перешел в мадридский клуб летом 2024 года в качестве свободного агента. Презентация игрока состоялась 16 июля на домашнем стадионе мадридцев.

Ранее Мбаппе был включен в официальную заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА.

Встреча с «Аталантой» пройдет сегодня в 22.00 мск.

Зульфат Шафигуллин