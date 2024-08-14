Мбаппе может дебютировать за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе готов выйти на поле в матче с «Аталантой» за Суперкубок УЕФА. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.
— Он готов сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества, — сказал Анчелотти.
Матч с «Аталантой» может стать дебютным для Мбаппе в составе «Реала». Французский нападающий перешел в мадридский клуб летом 2024 года в качестве свободного агента. Презентация игрока состоялась 16 июля на домашнем стадионе мадридцев.
Ранее Мбаппе был включен в официальную заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА.
Встреча с «Аталантой» пройдет сегодня в 22.00 мск.
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