Досудебщицу Finiko этапировали в Башкирию, она просит смягчить приговор

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность приговора первой осужденной за ОПС Finiko Лилии Нуриевой. С итоговым решением не согласны и адвокат, и прокурор, в данный момент осужденная находится в одном из СИЗО Башкирии, передает из суда журналист «Реального времени».



Сторона обвинения просит внести в текст приговора процессуальные правки в части зачета отбытого срока, ну а защита оспаривает назначенное наказание, считая его суровым. Еще в прениях адвокат Марина Белоусова заявляла, что Нуриева уже наказана и заслуживает условного срока.

Напомним, Вахитовский районный суд рассматривал дело 10-й «финикийской звезды» Лилии Нуриевой в особом порядке, отдельно от других фигурантов, и 17 мая 2024 года приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима — за мошенничество на 206 млн рублей в составе преступного сообщества Finiko. Гражданские иски суд оставил без рассмотрения, поскольку претензии потерпевших касаются деятельности всего предполагаемого преступного сообщества, а не одной Нуриевой. При этом виновность других фигурантов пока не установлена.

Процесс по основному делу криптовалютного проекта «автоматической генерации прибыли» стартовал в июне в том же Вахитовском суде Казани. После оглашения обвинения Кирилл Доронин и еще девять подсудимых назвали его непонятным и заявили, что вину не признают. Под арестом — активы Доронина на криптобирже Binance, которые следователи оценили в 1 млрд рублей.