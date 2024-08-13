Игрок «Ак Барса» Дмитрий Яшкин показал, как игроки клуба знакомятся с культурой Татарстана

Фото: Максим Платонов

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Яшкин опубликовал в своем телеграм-канале фото, на котором он и другие игроки команды запечатлены около одной из главных достопримечательностей Казани — мечети «Кул-Шариф». На снимке также присутствуют Дмитрий Юдин, Александр Барабанов, канадец Ник Петан и американец Митчелл Миллер.

«Окультуриваемся», — подписал фотографию Дмитрий Яшкин.

Напомним, во втором предсезонном матче «Ак Барс» одержал победу над «Куньлунем» со счетом 4:3.