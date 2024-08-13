В Казани откроется новая школа в ЖК «Весна»: подробности о наборе и оснащении

Фото: Ринат Назметдинов

В ЖК «Весна» 95-й лицей построили практически рядом со 185-м. Он был переполнен в два раза. При проектной мощности в полторы тысячи детей училось больше трех тысяч. Только первых классов рекордные 15 параллелей. Новая школа разгрузится уже этой осенью, рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На сегодняшний день набрано уже около шестисот детей, а запланировано более тысячи. Сейчас идет прием в школу. В первый год работы запланировано открыть более тридцати пяти классов. Однако по проектной мощности школа сможет вместить 1,5 тысячи детей, поэтому в дальнейшем классов будет более сорока.

В первый год ведут набор до восьмого класса. Первоклассников будет шесть параллелей. Педагогический состав еще формируют. Нужны учителя математики, физики, информатики, химии начальных классов.



Лицей будет естественно-научного профиля. В инженерных классах появятся 3D-принтеры, откроют направления: робототехника, веб-программирование. Будет полигон для сборки беспилотников. Школа сотрудничает с КАИ.

Практически завершены работы по благоустройству. Посажен газон, туи, ели, кустарники. Рядом большая игровая площадка. Это амфитеатр. Здесь, например, можно проводить занятия на открытом воздухе. Есть детская площадка для самых маленьких, а также зоны для игр — футбол, баскетбол, волейбол. Есть даже хоккейная коробка.

