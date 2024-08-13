«Динамо» из Махачкалы заявило в РПЛ футболиста, чья фамилия состоит из 25 букв

Фото: Динар Фатыхов

Махачкалинское «Динамо» внесло в заявку на сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) нового футболиста с экстравагантной фамилией. Иранского новичка дагестанской команды зовут Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан.

Длина фамилии иранца, заявленного за «Динамо» под 10-м игровым номером, составляет 25 букв. При этом на игровую футболку игрока будет нанесено лишь имя Джавад.

Фото: скриншот с официального сайта Премьер-лиги скриншот с сайта РПЛ

21-летний иранский полузащитник перешел в «Динамо» из местного «Сепахана», выступавшего в высшем дивизионе чемпионата Ирана. Джавад уже приступил к работе с махачкалинской командой.

«Динамо» дебютировало в РПЛ в нынешнем сезоне после успешного выступления в прошлом розыгрыше Первой лиги. В стартовых четырех турах текущего чемпионата махачкалинцы набрали два очка, сыграв вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

