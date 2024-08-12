Средняя цена подержанного автомобиля в июле 2024 года составила 1,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В июле 2024-го средняя стоимость подержанных легковых автомобилей составила 1 510 000 рублей, что на 2,7% или 42 тыс. рублей ниже, чем в июне. Это уже пятый месяц подряд, когда наблюдается снижение средней стоимости машин с пробегом, сообщает «Автостат».

Самое сильное снижение цен на подержанные автомобили было зафиксировано именно в июле. До этого рекордным по снижению был апрель — тогда цены упали на 1,6%, по сравнению с мартом. Однако если сравнить среднюю цену б/у автомобиля сейчас и год назад, то можно увидеть рост на 1% или на 15 тыс. рублей.

Напомним, в России выросли продажи новых автотранспортных средств. За период с января по июль было реализовано 996,2 тыс. единиц — это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева