Физиологическое общество Великобритании призывает давать названия волнам тепла

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Физиологическое общество Великобритании предложило давать имена волнам тепла, чтобы повысить осведомленность об опасностях, которые они представляют. Это будет соответствовать традиции называть ураганы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Идея присваивать имена волнам тепла возникла из-за того, что к ним следует относиться с той же серьезностью, что и к другим погодным явлениям. Особенно уязвимы к перегреву дети, пожилые люди, пациенты с диабетом или высоким кровяным давлением, болезнями сердца или легких, а также люди с проблемами с психическим здоровьем.

При этом проблемы, вызванные жарой, до определенного момента остаются незаметными, но тоже представляют собой смертельную угрозу. Реальное время / realnoevremya.ru

В 2022 году метеобюро Великобритании выпустило первое в истории предупреждение о наступлении жары, когда страна столкнулась с волной тепла в 40 градусов по Цельсию. Тогда же ученые из Севильского университета (Испания) назвали шестидневный период высоких температур в июле 2022 года Zoe (Зоя). Испанская метеорологическая служба определяет волну тепла как период аномального повышения температуры не менее чем на 3 дня, зафиксированный как минимум на 10% метеорологических станций.

В 2022 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала статью, в которой утверждалось, что нет достаточных доказательств результативности такого подхода. Представитель ВМО сообщил Bloomberg, что с тех пор точка зрения организации не изменилась.