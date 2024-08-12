Илью Гомзика назначили первым замминистра юстиции Татарстана
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил Илью Гомзика на должность первого заместителя министра юстиции республики.
На новой должности Гомзик будет отвечать за правовую экспертизу, нормотворческую деятельность, регистрацию нормативных правовых актов, а также организацию оказания бесплатной юридической помощи жителям Татарстана.
Илья Гомзик имеет высшее юридическое образование, которое он получил в Казанском государственном университете им. Ульянова-Ленина.
- Свою карьеру он начал в 2004 году в Министерстве юстиции Республики Татарстан, где работал специалистом первой категории отдела законопроектной работы.
- За семь лет работы в Министерстве заслужил должность заместителя начальника отдела.
- С 2011 по 2021 год трудился в Государственно-правовом управлении раиса Татарстана.
- В 2021 году назначен заместителем начальника управления.
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