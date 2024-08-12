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Илью Гомзика назначили первым замминистра юстиции Татарстана

12:29, 12.08.2024
Илью Гомзика назначили первым замминистра юстиции Татарстана
Фото: взято с сайта Минюста Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил Илью Гомзика на должность первого заместителя министра юстиции республики.

На новой должности Гомзик будет отвечать за правовую экспертизу, нормотворческую деятельность, регистрацию нормативных правовых актов, а также организацию оказания бесплатной юридической помощи жителям Татарстана.

Илья Гомзик имеет высшее юридическое образование, которое он получил в Казанском государственном университете им. Ульянова-Ленина.

  • Свою карьеру он начал в 2004 году в Министерстве юстиции Республики Татарстан, где работал специалистом первой категории отдела законопроектной работы.
  • За семь лет работы в Министерстве заслужил должность заместителя начальника отдела.
  • С 2011 по 2021 год трудился в Государственно-правовом управлении раиса Татарстана.
  • В 2021 году назначен заместителем начальника управления.

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