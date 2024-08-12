В Казани заработали 11 обновленных фонтанов

В парках и скверах Казани этим летом отремонтировали и запустили 11 фонтанов, ремонт включал замену и обновление насосного оборудования, светодиодных светильников, гранитных плит, щитов управления и других деталей. Об этом сообщила мэрия города.

В список отремонтированных фонтанов вошли: фонтан в Лядском саду, в сквере им. Карима Тинчурина, парке «Крылья Советов», на Советской площади, бульваре «Ак чәчәкләр», в сквере Белинского, парке им. Горького, сквере «Стамбул», парке Петрова, сквере Славы, у театра оперы и балета.

В сквере Белинского появился новый модульный фонтан, окруженный керамогранитными плитами с гидроизоляцией.

В общей сложности в Казани на сегодняшний день функционируют 30 фонтанов, 16 из которых были обновлены в течение последних трех лет. Отметим, что фонтан в сквере Белинского был запущен впервые за 10 лет.

Напомним, что в Казани после длительного перерыва вновь заработали фонтаны на протоке Булак. Всего будет работать 56 плавающих фонтанов, что вдвое больше, чем было раньше.

Анастасия Фартыгина