Татарстан вошел в топ-20 регионов России по качеству дорог в 2024 году

Татарстан занял 18-е место среди регионов России по качеству дорог в 2024 году. Так, в регионе 65,6% трасс соответствуют нормативным требованиям. В среднем по стране только 54,1% магистралей отвечают нормативам, сообщает РИА «Новости».

В топ рейтинга по соотношению качественных дорог на одну тысячу кв. км территории вошли Москва (97,6 %), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4 %) и Краснодарский край (84,4). Если говорить об остальных регионах, то в 40 субъектах страны доля хороших трасс выше среднего показателя, а в 45 — ниже.

Напомним, в прошлом году Татарстан в аналогичном рейтинге занял 19-е место. Тогда во главе рейтинга были Москва, Ханты-Мансийский АО и Краснодарский край.

Разиль Самигуллин