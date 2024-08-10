Михаил Мишустин назначил кураторов и руководителей федеральных проектов

Председатель Правительства Михаил Мишустин назначил кураторов и руководителей федеральных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития, сообщается на сайте правительства.

Татьяна Голикова стала куратором федерального проекта «Персональные медицинские помощники». Этот проект реализуется в рамках инициативы социально-экономического развития России по направлению «Технологический рывок».

Первый замминистра транспорта Валентин Иванов будет руководить проектами «Развитие морских портов» и «Развитие региональных аэропортов». Замминистра транспорта Виктор Тимофеев назначен руководителем проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай». А замминистра транспорта Алексей Шило будет курировать проекты «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна» и «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна». Все эти федеральные проекты входят в нацпроект «Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Замглавы Минтранса Виктор Тимофеев также будет руководить федеральными проектами «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Развитие федеральной магистральной сети». Они входят в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов определен руководителем федерального проекта «Промышленный экспорт». Он входит в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».



13 июля также стало известно о позициях Дениса Мантурова, Дмитрия Патрушева, Антона Алиханова и других.