За прошедшие сутки на водоемах страны погибли 16 человек

Фото: Динар Фатыхов

Так, в Омской области на реке Иртыш перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Выплыть удалось лишь одному человеку. В настоящее время спасатели ведут поиски тел погибших, сообщает МЧС России.

Еще одно происшествие зафиксировано в Югре — пара плыла по реке на лодке, которая также перевернулась. Женщине удалось добраться до берега, на ней был спасательный жилет. Позже рыбаки обнаружили тело мужчины.

Напомним, в России за июнь и июль на акваториях утонули более тысячи человек.

— За два месяца лета на акваториях произошло более 2 тысяч происшествий. Удалось спасти почти полтысячи человек, из них 125 детей. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей — эти показатели больше, чем годом ранее. Трагедии происходят в местах стихийного купания: там не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора, его рельеф неизвестен, — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.